Тюменский проект по силовому экстриму показали в Краснодоне

"Лаборатория силы" фестиваля "Тюмень сильная" поздравила жителей Краснодона с Днём города, отметивших в эти выходные 110 лет городу.

"Лаборатория силы" - передвижной проект, получивший поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора. Главная цель проекта - пропаганда спорта и здорового образа жизни в нашем регионе и за его пределами.

Благодаря специально оборудованному автомобилю "Тюмень сильная" посещает различные населенные пункты, проводит интересные спортивные интерактивы, соревнования и показательные выступления.

В этот раз проект посетил Луганскую Народную Республику, где провел турнир по силовому экстриму "Краснодон сильный". 12 богатырей показали свою мощь в таких упражнениях, как тяга автомобиля, подъём богатырского бревна и кантовка покрышки весом 320кг.

Это не первые выездные соревнования – ранее лаборатория посетила Ялуторовск, Тюмень, Нижневартовск, Тобольск и Новый Уренгой.

Фото: Тюмень сильная | Спортивный фестиваль