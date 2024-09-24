Тюменский проект по силовому экстриму показали в Краснодоне

"Лаборатория силы" фестиваля "Тюмень сильная" поздравила жителей Краснодона с Днём города, отметивших в эти выходные 110 лет городу.
"Лаборатория силы" - передвижной проект, получивший поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора. Главная цель проекта - пропаганда спорта и здорового образа жизни в нашем регионе и за его пределами.
Благодаря специально оборудованному автомобилю "Тюмень сильная" посещает различные населенные пункты, проводит интересные спортивные интерактивы, соревнования и показательные выступления.
В этот раз проект посетил Луганскую Народную Республику, где провел турнир по силовому экстриму "Краснодон сильный". 12 богатырей показали свою мощь в таких упражнениях, как тяга автомобиля, подъём богатырского бревна и кантовка покрышки весом 320кг.
Это не первые выездные соревнования – ранее лаборатория посетила Ялуторовск, Тюмень, Нижневартовск, Тобольск и Новый Уренгой.
Фото: Тюмень сильная | Спортивный фестиваль
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