В Тобольске проведут турнир по силовому экстриму

Турнир по силовому экстриму "Тобольск сильный" пройдет 25 августа, об этом в День физкультурника договорились глава Тобольска Петр Вагин, организатор регионального спортивного фестиваля "Тюмень сильная" Александр Калинин и самый сильный человек России Михаил Кокляев.

"В 2024-м в очередной раз город организовывает Тобольский марафон и впервые принимает в свою семью проект "Тюмень сильная". Мы играем в пас, и в этот день, 25 августа, совместно с администрацией города организуем турнир по силовому экстриму "Тобольск сильный". Вчера Нижневартовск , а уже скоро Тобольск. Что это значит? Это значит, что слаженная командная работа в сильном регионе дает добрые, правильные плоды", – отметил Михаил Кокляев на своемй странице в Vk.

"В нашем городе есть большой интерес к этому виду спорта, есть свои традиции и свои звезды. Считаю, что пропаганда здорового образа жизни и физической культуры нам нужна. В первую очередь для того, чтобы продолжать быть спортивным городом!",

– подчеркнул Петр Вагин.