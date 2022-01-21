Длинный номер Единой горячей линии по вопросам коронавируса отключили в Тюменской области

Длинный номер Единой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции Тюменской области - 8-800-234-35-22 - больше не активен, вместо него работает единый номер 122.
Как пояснили в департамент информатизации Тюменской области, длинный номер отключен в связи с необходимостью централизации всех звонков по вопросам коронавирусной инфекции.
Задать все интересующие вопросы по коронавирусной инфекции, получить консультацию, вызвать врача на дом или записаться на прием тюменцы могут в Службе 122. Звонок на короткий номер 122 бесплатный. При необходимости и в зависимости от вопроса, оператор переведет гражданина к нужному профильному медицинскому специалисту.
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