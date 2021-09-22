На тюменских автодорогах идут проверки мотоциклистов

На территории Тюменской области с 22 по 23 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл", сообщили в Госавтоинспекции.
За восемь месяцев этого года на дорогах области зарегистрировано 239 дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники, в которых погибли 7 человек и 181 человек получил травмы различной степени тяжести. Сентябрьская проверка направлена на предупреждение подобных аварий.
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