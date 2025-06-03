Клещи за неделю покусали тысячу тюменцев

В медицинские учреждения региона поступило 8,5 тысячи заявок по поводу укусов клещей, из которых 21% составляют дети до 14 лет. За последнюю неделю количество обращений увеличилось на тысячу.

Все пострадавшие получили экстренную профилактику с использованием противоклещевого иммуноглобулина, согласно данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала эпидемического сезона 2025 года было исследовано 1017 клещей. У 2,6% из них был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, а у 18,8% — возбудитель клещевого боррелиоза.

С 21 апреля 2025 года в местах массового отдыха, а также на территориях детских садов, школ и медицинских учреждений проводятся акарицидные обработки для предотвращения присасывания клещей с обязательным контролем качества выполненных работ.

Одним из ключевых направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, включая ношение специальной одежды и использование акарицидно-репеллентных средств.

В случае укуса клеща важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Жители Тюмени могут получить помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, д. 54 А), а жители области — в областных больницах своих муниципальных образований.

Снятых клещей рекомендуется направлять на исследование на наличие возбудителей инфекционных заболеваний в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим сделать прививку следует обратиться в медицинские учреждения по месту жительства или в частные медицинские центры. На 3 июня 2025 года вакцинировано и ревакцинировано более 123 тысяч человек против клещевого вирусного энцефалита.