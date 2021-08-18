В районе улицы Григория Алексеева временно изменится схема движения

В Тюмени с 18 августа по 1 сентября в связи с ремонтными работами на улице Григория Алексеева на участке от улицы Тимофея Несговорова до улицы Земной маршруты № 6 и № 77 будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.