В районе улицы Григория Алексеева временно изменится схема движения

16:38 18 августа 2021
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В Тюмени с 18 августа по 1 сентября в связи с ремонтными работами на улице Григория Алексеева на участке от улицы Тимофея Несговорова до улицы Земной маршруты № 6 и № 77 будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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