В районе улицы Созидателей автобусы пойдут в объезд перекрытого участка

В Тюмени с 24 июля по 30 сентября из-за производства работ на улице Созидателей маршруты № 16, 39, 45, 89 будут следовать в объезд перекрытого участка.

По сообщению Тюменьгортранса, на время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.