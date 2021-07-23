В районе улицы Созидателей автобусы пойдут в объезд перекрытого участка

17:05 23 июля 2021
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В Тюмени с 24 июля по 30 сентября из-за производства работ на улице Созидателей маршруты № 16, 39, 45, 89 будут следовать в объезд перекрытого участка.

По сообщению Тюменьгортранса, на время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: ограничение движения , Тюменьгортранс
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