Участки улиц Орджоникидзе и Сакко в Тюмени перекроют на полтора месяца

В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети в период с 15 мая по 30 июня планируется прекращение движения транспорта, сообщили в администрации города.

Перекрытие движения запланировано на следующих участках автодорог:

улица Орджоникидзе – от ул. Комсомольской до ул. Сакко;

улица Сакко – от дома № 39 до ул. Орджоникидзе.

Всем участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать маршрут, обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Схемы объезда: ул. Ванцетти, ул. Комсомольская, ул. Водопроводная.