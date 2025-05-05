Участки улиц Орджоникидзе и Сакко в Тюмени перекроют на полтора месяца

В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети в период с 15 мая по 30 июня планируется прекращение движения транспорта, сообщили в администрации города.
Перекрытие движения запланировано на следующих участках автодорог:
улица Орджоникидзе – от ул. Комсомольской до ул. Сакко;
улица Сакко – от дома № 39 до ул. Орджоникидзе.
Всем участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать маршрут, обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Схемы объезда: ул. Ванцетти, ул. Комсомольская, ул. Водопроводная.
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