В Тюмени меняются схемы движения маршрутов № 51 № 51д

В Тюмени с 1 августа изменятся схемы движения маршрутов № 51 "п. ММС — ТЭЦ-2" и № 51д "с/о "Русское поле" — ТЭЦ-2".

Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", маршруты будут начинать движение с конечного остановочного пункта "ул. Энергостроителей". В схемы включаются остановочные пункты "ул. Энергостроителей" и "бульвар Бориса Щербины" в прямом и обратном направлении. Из схемы исключаются остановки "ТЭЦ-2", "ул. Теплотехников" (в город) и "Восточный-3" (из города).

Уточнить расписание маршрутов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.