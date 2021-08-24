У маршрута № 65 временно меняется схема движения

14:01 24 августа 2021
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В Тюмени с 24 по 29 августа на время ремонтных работ на улице Николая Никитина в районе пересечения с улицей Монтажников маршрут № 65 будет следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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