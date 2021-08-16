У маршрутов № 6 и № 65 меняется схема движения

В Тюмени с 23 августа из схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 6 "ЖК "Апрель" — д. Казарово" и № 65 "с/о "Степное" — ул. Константина Посьета" исключается остановочный пункт "д. Казарово". Для маршрута № 65 включается в прямом направлении остановка "2-й Мостовой переулок". Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.