В Тюмени у маршрута № 50 меняется схема движения

В Тюмени на несколько дней изменится схема движения 50-го маршрута в шестом микрорайоне. С 19 часов 30 июля до 6 часов утра 2 августа на улице 9 Мая от дома № 19а в районе пересечения с улицей Широтной автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка.
На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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