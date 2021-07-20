В Тюмени у маршрута № 50 меняется схема движения

В Тюмени на несколько дней изменится схема движения 50-го маршрута в шестом микрорайоне. С 19 часов 30 июля до 6 часов утра 2 августа на улице 9 Мая от дома № 19а в районе пересечения с улицей Широтной автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.