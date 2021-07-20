Тюмень за день: 19 июля

18:00 19 июля 2021
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На контроле тюменского Роспотребнадзора 4 очага коронавируса

Об этом интернет-изданию сообщили в региональном Оперштабе.

Более 430 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от COVID-19

32% привитых — люди старше 60 лет.

В Тюменской гордуме рассказали об организации летнего отдыха детей

Лагеря дневного пребывания организованы на базе 85 учреждений.

Теги: Тюмень за день
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