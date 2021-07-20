Тюмень за день: 19 июля

На контроле тюменского Роспотребнадзора 4 очага коронавируса
Об этом интернет-изданию сообщили в региональном Оперштабе.
Более 430 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от COVID-19
32% привитых — люди старше 60 лет.
В Тюменской гордуме рассказали об организации летнего отдыха детей
Лагеря дневного пребывания организованы на базе 85 учреждений.
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