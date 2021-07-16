Тюмень за день: 16 июля

Режим коронавирусных ограничений в Тюмени продлен до 12 сентября

"Ситуация крайне напряженная", — цитирует слова губернатора Александра Моора оперштаб.

За год в первичном сосудистом отделении ОКБ № 1 прошли лечение более 400 пациентов с инсультом

Сюда привозят экстренных пациентов с инсультом из Тюмени, Тюменского района и даже Свердловской области.

В Тюменской области открыли еще два ковидных моногоспиталя

Моногоспитали на 100 коек каждый для лечения пациентов с коронаирусом развернули в Омутинской районной больнице и в Ялуторовском санатории "Светлый".