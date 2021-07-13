Из-за ремонта на улице Молодежной изменятся схемы движения шести маршрутов

В Тюмени с 17 по 24 июля на время работ по улице Молодежной маршруты № 5, 15, 65, 76, 79, 151 будут следовать в объезд перекрытого участка у дома № 8. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
На время перекрытия дороги автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.
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