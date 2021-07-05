Тюмень за день: 5 июля

В Тюменской области зафиксировано 14 лесных пожаров

Также за прошедшие сутки ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 106,95 га.

На озере Чистом погиб 12-летний мальчик

Во время купания в водоеме 12-летний мальчик резко скрылся под водой.

Топ-15 мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Аудиопроменад, праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности "Великое чудо семья" и другие мероприятия.