Тюмень за день: 5 июля

В Тюменской области зафиксировано 14 лесных пожаров
Также за прошедшие сутки ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 106,95 га.
На озере Чистом погиб 12-летний мальчик
Во время купания в водоеме 12-летний мальчик резко скрылся под водой.
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