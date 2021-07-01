Тюмень за день: 1 июля

В Тюмени на 47 % вырос спрос на ипотеки

С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.

В Тюмени открыли очередной госпиталь для лечения короновирусных больных

В Тюменской области растет количество коронавирусных больных, нуждающихся в стационарном лечении.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 8-летней девочки

Вчера, 30 июня, ребенок вышел из дома по улице Судостроителей на прогулку.