Тюмень за день: 1 июля

18:10 01 июля 2021
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В Тюмени на 47 % вырос спрос на ипотеки

С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.

В Тюмени открыли очередной госпиталь для лечения короновирусных больных

В Тюменской области растет количество коронавирусных больных, нуждающихся в стационарном лечении.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 8-летней девочки

Вчера, 30 июня, ребенок вышел из дома по улице Судостроителей на прогулку.

Теги: Тюмень за день
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