Тюмень за день: 1 июля

В Тюмени на 47 % вырос спрос на ипотеки
С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.
В Тюмени открыли очередной госпиталь для лечения короновирусных больных
В Тюменской области растет количество коронавирусных больных, нуждающихся в стационарном лечении.
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 8-летней девочки
Вчера, 30 июня, ребенок вышел из дома по улице Судостроителей на прогулку.
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