Тюмень за день: 30 июня

Врачи спасли тюменца с разрывом печени после падения с электросамоката

В приемное отделение Областной клинической больницы № 2 обратился 20-летний житель Тюмени, который плохо чувствовал себя после падения с электросамоката.

В Тюменскую область поступило еще 69 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В регионе имеется полный запас вакцины на ближайшие 10 дней, и доставляется она из федерального центра регулярно. Ежесуточно в области вакцинируют порядка 6 тысяч человек.

Топ-15 мероприятий на 3– 4 июля

Расписание работы арт-пространства на набережной, монопородная выставка немецких овчарок и другие события.