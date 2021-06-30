Тюмень за день: 30 июня

Врачи спасли тюменца с разрывом печени после падения с электросамоката
В приемное отделение Областной клинической больницы № 2 обратился 20-летний житель Тюмени, который плохо чувствовал себя после падения с электросамоката.
В Тюменскую область поступило еще 69 тысяч доз вакцины "Спутник V"
В регионе имеется полный запас вакцины на ближайшие 10 дней, и доставляется она из федерального центра регулярно. Ежесуточно в области вакцинируют порядка 6 тысяч человек.
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