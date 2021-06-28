Тюмень за день: 28 июня

Он продлится до 9 июля и охватит периметр улиц Республики, Энергетиков, Рижской, Пржевальского, Пермякова.

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