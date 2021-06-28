Тюмень за день: 28 июня

18:00 28 июня 2021
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В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим

Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 2.

В Тюмени приступили к четвертому этапу опрессовок

Он продлится до 9 июля и охватит периметр улиц Республики, Энергетиков, Рижской, Пржевальского, Пермякова.

В Тюмени 10-летняя девочка травмировалась на детской площадке

Девочка забралась на баскетбольное кольцо и упала оттуда.

Теги: Тюмень за день
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