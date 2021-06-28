Тюмень за день: 28 июня

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим
Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 2.
В Тюмени приступили к четвертому этапу опрессовок
Он продлится до 9 июля и охватит периметр улиц Республики, Энергетиков, Рижской, Пржевальского, Пермякова.
В Тюмени 10-летняя девочка травмировалась на детской площадке
Девочка забралась на баскетбольное кольцо и упала оттуда.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru