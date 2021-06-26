Тюмень за день: 25 июня

В Тюменской области дополнительно откроют 4 моногоспиталя для лечения больных коронавирусом

На утро 25 июня в регионе работает 8 могогоспиталей на 1275 коек. К 28 июня откроется еще 4, коечный фонд будет увеличен на 420 мест.

В Тюменской области за сутки более сотни новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Мария Трофимова стала директором областного департамента потребительского рынка и туризма

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.