Тюмень за день: 25 июня

В Тюменской области дополнительно откроют 4 моногоспиталя для лечения больных коронавирусом
На утро 25 июня в регионе работает 8 могогоспиталей на 1275 коек. К 28 июня откроется еще 4, коечный фонд будет увеличен на 420 мест.
В Тюменской области за сутки более сотни новых случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Мария Трофимова стала директором областного департамента потребительского рынка и туризма
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
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