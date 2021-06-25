Тюмень за день: 24 июня

Тюменская область готовится к большим выборам

Тюменская область не вошла в число семи субъектов РФ, где 19 сентября, в единый день голосования, будут применять дистанционное электронное голосование, тестовое испытание которого проходило по всей стране с 21 апреля по 14 мая 2021 года.

Владимир Сысоев ушел с должности замгубернатора Тюменской области

В региональном правительстве Сысоев работал с 12 марта 2019 года.

Тюменских педагогов-антипрививочников заставят писать расписки от ответственности за возможные последствия

Об этом заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских сегодня на совещании с руководителями колледжей, техникумов и вузов.