Тюмень за день: 22 июня

Поисковики провели митинг у памятника тюменским школьникам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны
По многолетней традиции воспитанники организаций "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" и "Республики Неугомонных" отдали дань памяти ровесникам и в течение дня несли почетный караул у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны".
В Тюменской области 23 случая заболевания клещевыми инфекциями
С 14 по 20 июня в регионе зарегистрировано 955 обращений по поводу присасывания клещей.
Двое детей и их дядя пострадали в ДТП по дороге из Нефтеюганска в Башкирию
Пострадавшие доставлены в больницу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru