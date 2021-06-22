Тюмень за день: 22 июня

Поисковики провели митинг у памятника тюменским школьникам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны

По многолетней традиции воспитанники организаций "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" и "Республики Неугомонных" отдали дань памяти ровесникам и в течение дня несли почетный караул у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны".

В Тюменской области 23 случая заболевания клещевыми инфекциями

С 14 по 20 июня в регионе зарегистрировано 955 обращений по поводу присасывания клещей.

Двое детей и их дядя пострадали в ДТП по дороге из Нефтеюганска в Башкирию

Пострадавшие доставлены в больницу.