Тюмень за день: 22 июня

18:00 22 июня 2021
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Поисковики провели митинг у памятника тюменским школьникам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны

По многолетней традиции воспитанники организаций "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" и "Республики Неугомонных" отдали дань памяти ровесникам и в течение дня несли почетный караул у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны".

В Тюменской области 23 случая заболевания клещевыми инфекциями

С 14 по 20 июня в регионе зарегистрировано 955 обращений по поводу присасывания клещей.

Двое детей и их дядя пострадали в ДТП по дороге из Нефтеюганска в Башкирию

Пострадавшие доставлены в больницу.

Теги: Тюмень за день
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