Тюмень за день: 11 июня

ТОП мероприятий на праздничные выходные 12–14 июня
Нас ожидает много интересных событий: путешествия, концерты, мастер-классы, спектакли, праздничные мероприятия, спортивные соревнования, онлайн-трансляции.
В Тюменской области вынесли приговор грибнику, устроившему два лесных пожара
В результате двух пожаров были уничтожены и повреждены сосны на площади 7,9 га. Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тыс. рублей.
В Тюмени началась проверка по факту падения мальчика с четвертого этажа
С балкона квартиры на четвертом этаже в доме по улице 50 лет ВЛКСМ выпал ребенок.
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