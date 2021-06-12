Тюмень за день: 11 июня

ТОП мероприятий на праздничные выходные 12–14 июня

Нас ожидает много интересных событий: путешествия, концерты, мастер-классы, спектакли, праздничные мероприятия, спортивные соревнования, онлайн-трансляции.

В Тюменской области вынесли приговор грибнику, устроившему два лесных пожара

В результате двух пожаров были уничтожены и повреждены сосны на площади 7,9 га. Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тыс. рублей.

В Тюмени началась проверка по факту падения мальчика с четвертого этажа

С балкона квартиры на четвертом этаже в доме по улице 50 лет ВЛКСМ выпал ребенок.