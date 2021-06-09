Тюмень за день: 9 июня

18:00 09 июня 2021
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Тюменца, забившего мужчину до смерти, осудили на 10 лет

Такое решение вынес Центральный районный суд Тюмени на основании вердикта присяжных заседателей.

Тюменцам рассказали, кому можно посещать леса, когда действует особый противопожарный режим

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович разъяснил порядок действия данного режима.

На улице Дружбы ограничили движение из-за пожара на Парфёновском кладбище

На месте вводимых ограничений работали два наряда ДПС.

Теги: Тюмень за день
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