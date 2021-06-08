Тюмень за день: 8 июня

В Тюмени будут судить водителя, который под наркотиками насмерть сбил 7-летнюю девочку

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Он признал вину в ДТП.

В Тюменской области 18 действующих лесных пожаров

С 11 мая в связи с пожарами в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

В Тюмени оштрафовали участников свадебного кортежа, дрифтовавших на проезжей части

Видео с нарушениями ПДД разместили в соцсетях.