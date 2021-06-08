Тюмень за день: 8 июня

18:00 08 июня 2021
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В Тюмени будут судить водителя, который под наркотиками насмерть сбил 7-летнюю девочку

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Он признал вину в ДТП. 

В Тюменской области 18 действующих лесных пожаров

С 11 мая в связи с пожарами в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. 

В Тюмени оштрафовали участников свадебного кортежа, дрифтовавших на проезжей части

Видео с нарушениями ПДД разместили в соцсетях.

Теги: Тюмень за день
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