Тюмень за день: 7 июня

Уже почти месяц действенную помощь Тюменской области в тушении лесных пожаров оказывают 296 парашютистов-десантников и 3 летчика-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны.

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