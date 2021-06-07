Тюмень за день: 7 июня

Владельца ЗАО "Севертранссервис" будут судить по делу об уклонении от налогов на 255 млн рублей
В апреле 2021 года предприятие признано банкротом.
За неделю в Тюменской области потушили 28 лесных пожаров
Уже почти месяц действенную помощь Тюменской области в тушении лесных пожаров оказывают 296 парашютистов-десантников и 3 летчика-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны.
На Лесобазе сгорел двухэтажный дом
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru