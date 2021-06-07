Тюмень за день: 7 июня

18:00 07 июня 2021
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Владельца ЗАО "Севертранссервис" будут судить по делу об уклонении от налогов на 255 млн рублей

В апреле 2021 года предприятие признано банкротом.

За неделю в Тюменской области потушили 28 лесных пожаров

Уже почти месяц действенную помощь Тюменской области в тушении лесных пожаров оказывают 296 парашютистов-десантников и 3 летчика-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны.

На Лесобазе сгорел двухэтажный дом

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Теги: Тюмень за день
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