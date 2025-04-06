В профилактике ДТП с детьми участвуют тюменские родители

Тюменские автоинспекторы привлекают активных родителей к работе по безопасности детей-пассажиров. Мероприятия с участием "Советов отцов", "родительских патрулей" проходят у школ и детских садов, на участках улиц и дорог, их цель – снизить аварийность на дорогах при перевозке детей в автомобилях.

В этом году в Тюменской области произошло 48 ДТП с участием детей-пассажиров, 4 ребенка погибли, 56 получили ранения.

"Сотрудники Госавтоинспекции вместе с активными родителями ведут массовую разъяснительную работу с водителями о необходимости четкого соблюдения ПДД при перевозке детей в автомобилях, использования аккуратного стиля вождения, соблюдения правил перевозки детей, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году уже около 3 тысяч водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей в автомобилях", - сказал Андрей Миллер.

Акции по безопасности детей-пассажиров проходят во всех муниципалитетах Тюменской области, а также на федеральных и региональных автодорогах. Именно на загородных трассах нарушения правил перевозки детей особенно опасны, так как ДТП здесь имеют тяжкие, а иногда и трагические последствия, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.