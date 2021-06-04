Тюмень за день: 4 июня

В Тюменской области 15-летний подросток погиб при игре на водоеме
Четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на берег реки, где стали играть в догонялки в воде.
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с начала года погибли 14 человек
В эти выходные дни дополнительные наряды ДПС будут нести службу на всех пяти федеральных автодорогах.
В Тюменской области ЕГЭ по русскому языку сдали более 7 тысяч выпускников
Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.
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