Тюмень за день: 4 июня

В Тюменской области 15-летний подросток погиб при игре на водоеме

Четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на берег реки, где стали играть в догонялки в воде.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с начала года погибли 14 человек

В эти выходные дни дополнительные наряды ДПС будут нести службу на всех пяти федеральных автодорогах.

В Тюменской области ЕГЭ по русскому языку сдали более 7 тысяч выпускников

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.