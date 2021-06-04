Тюмень за день: 4 июня

18:05 04 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области 15-летний подросток погиб при игре на водоеме  

Четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на берег реки, где стали играть в догонялки в воде.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с начала года погибли 14 человек

В эти выходные дни дополнительные наряды ДПС будут нести службу на всех пяти федеральных автодорогах.

В Тюменской области ЕГЭ по русскому языку сдали более 7 тысяч выпускников

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021