Тюмень за день: 3 июня

В Тюмени прооперировали девочку с редкой опухолью сердца
Пациентку уже на протяжении порядка 1,5 лет беспокоила одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди.
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Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
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Молодые люди свою вину признали и пояснили, что хотели помочь своей коллеге.
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