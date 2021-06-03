Тюмень за день: 3 июня

В Тюмени прооперировали девочку с редкой опухолью сердца

Пациентку уже на протяжении порядка 1,5 лет беспокоила одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди.

Тюмень получит 90 млн рублей из федерального бюджета на мониторинг и тушение лесных пожаров

Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

В Тюмени двое мужчин напали с пистолетом на компьютерного мастера

Молодые люди свою вину признали и пояснили, что хотели помочь своей коллеге.