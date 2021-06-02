Тюмень за день: 2 июня

В Тюмени будут судить семейную пару, чьи дети погибли в результате пожара

30 сентября 2020 года ранним утром в жилом доме, расположенном по улице Земляничной в СНТ "Малинка" в Тюмени, из-за неисправности электропроводки произошел пожар.

В 2021 году в Тюменской области откроют семь новых школ и шесть детских садов

В 2021 году откроются 7 школ: в ЖК Звездный и на улице Зелинского в Тюмени, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах.

В Тюменской области 4 случая заболевания клещевыми инфекциями

За аналогичный период 2020 года случаев клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза зарегистрировано не было.