Тюмень за день: 13 мая

18:00 13 мая 2021
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В Тюмени ищут очевидцев покушения на улице Клары Цеткин

По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия.

Авиалесоохрана: причина пожаров в тюменских лесах – человеческий фактор

Множественные травяные пожары на полях и самовольные выжигания камыша на землях муниципальных образований осложняют пожарную обстановку в Тюменской области.

В Тюмени запретят продажу алкоголя на День молодежи, День города и на последний звонок 

Согласно постановлению администрации города запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в дни проведения массовых мероприятий.

Теги: Тюмень за день
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