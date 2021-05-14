Тюмень за день: 13 мая

В Тюмени ищут очевидцев покушения на улице Клары Цеткин
По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия.
Авиалесоохрана: причина пожаров в тюменских лесах – человеческий фактор
Множественные травяные пожары на полях и самовольные выжигания камыша на землях муниципальных образований осложняют пожарную обстановку в Тюменской области.
В Тюмени запретят продажу алкоголя на День молодежи, День города и на последний звонок
Согласно постановлению администрации города запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в дни проведения массовых мероприятий.
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