Тюмень за день: 13 мая

В Тюмени ищут очевидцев покушения на улице Клары Цеткин

По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия.

Авиалесоохрана: причина пожаров в тюменских лесах – человеческий фактор

Множественные травяные пожары на полях и самовольные выжигания камыша на землях муниципальных образований осложняют пожарную обстановку в Тюменской области.

В Тюмени запретят продажу алкоголя на День молодежи, День города и на последний звонок

Согласно постановлению администрации города запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в дни проведения массовых мероприятий.