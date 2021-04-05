Тюмень за день: 5 апреля

В Тюмени ищут бывших работников ООО "Калинка-Строй", которым не выплатили более 11 млн рублей

В 2018 году предприятие было признано банкротом.

Тотальный диктант — 2021 пройдет 10 апреля

Тотальный диктант – 2021 станет самым кинематографичным в истории проекта.

Тюменские лыжники на чемпионате России завоевали одиннадцать медалей

За семь соревновательных дней более 4000 болельщиков из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинска и Кургана поддерживали своих фаворитов на трибунах.