Тюмень за день: 5 апреля

В Тюмени ищут бывших работников ООО "Калинка-Строй", которым не выплатили более 11 млн рублей
В 2018 году предприятие было признано банкротом.
Тотальный диктант — 2021 пройдет 10 апреля
Тотальный диктант – 2021 станет самым кинематографичным в истории проекта.
Тюменские лыжники на чемпионате России завоевали одиннадцать медалей
За семь соревновательных дней более 4000 болельщиков из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинска и Кургана поддерживали своих фаворитов на трибунах.
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