Участок улицы Свободы останется закрытым для транспорта

12:30 18 марта 2021
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В Тюмени на улице Свободы на участке от улицы Затюменской до улицы Казанской продлили срок ограничения движения транспорта. Этот участок будет закрыт для автомобилей на время реконструкции водопровода — до 16 апреля 2021 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Полевой, улице Димитрова, улице Садовой. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Теги: ограничение движения
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