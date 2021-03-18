Участок улицы Свободы останется закрытым для транспорта

В Тюмени на улице Свободы на участке от улицы Затюменской до улицы Казанской продлили срок ограничения движения транспорта. Этот участок будет закрыт для автомобилей на время реконструкции водопровода — до 16 апреля 2021 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Полевой, улице Димитрова, улице Садовой. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.