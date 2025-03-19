На трассе под Тюменью из-за массового ДТП ограничено движение

Два легковых и один грузовой автомобили столкнулись на 18-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в направлении Тобольска. Движение затруднено и осуществляется по правой полосе.

По данным ГАИ, водитель ВАЗ-2114 не убедился в безопасности маневра при перестроении, произошло столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", после этого ВАЗ-2114 отбросило на тягач. 34-летний водитель ВАЗ-2114 получил ранения, доставлен в больницу.