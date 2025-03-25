Часть улиц Ленина и Челюскинцев в Тюмени с понедельника перекроют на три с половиной месяца

Второй этап реконструкции улицы Ленина в Тюмени начинается с 30 марта и по плану должен завершиться к 15 июля, на это время движение по улице на участках улицы Ленина от улицы Кирова до Первомайской и улицы Челюскинцев между улицами Ленина и Республики закроют для проезда, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

На время проведения работ по улице Республики между улицами Первомайской и Семакова, а также по улице Кирова между улицами Ленина и Республики организуют двустороннее движение.

Всем участникам дорожного движения рекомендуем заранее планировать маршрут, обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.