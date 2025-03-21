На Московском тракте восстановили движение после падения столбов

На Московском тракте в Тюмени где упали столбы временного освещения, движение было парализовано - работники подрядной организации устраняли последствия инцидента, убирают упавшие столбы с проезжей части.
На данным момент движение по Московскому полностью открыто. В ближайшее время весь скопившийся транспорт проедет, затруднений в движении не будет, сообщает ГАИ.
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