На Московском тракте восстановили движение после падения столбов

16:37 21 марта 2025
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На Московском тракте в Тюмени где упали столбы временного  освещения, движение было парализовано - работники подрядной организации устраняли последствия инцидента, убирают упавшие столбы с проезжей части. 

На данным момент движение по Московскому полностью открыто.  В ближайшее время весь скопившийся транспорт проедет, затруднений в движении не будет, сообщает ГАИ.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ограничение движения
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