В Тюмени завершился проект “Радио ENERGY”

Фотография предоставлена организаторами

Федеральный проект “Радио ENERGY” – ENERGY IN THE MOUNTAIN прошел в этом году под завершение зимнего сезона на базе отдыха “Кулига Парк”.

Событие по традиции собрало любителей экстрима на настоящий праздник музыки и спорта!

Целый месяц самые активные слушатели “Радио ENERGY” выигрывали бесплатные скипассы. "Покатушки" получились что надо: по-настоящему весеннее солнце, сноуборд, лыжи, шикарная трасса, фантастический битбокс и, конечно, музыка Радио ENERGY!

Следите за новостями в эфире на 96.6 FM, впереди еще много крутых вечеринок от Радио ENERGY!