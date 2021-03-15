Тюмень за день: 15 марта

В Тюменской области выявлен новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом
Детдом расположен в поселке Кировском Исетского района.
В Тюмени с рельсов сошел вагон и перегородил Ирбитский тракт
Движение ограничено в сторону аэропорта Рощино.
Полмиллиона рублей выплатят тюменке, у которой муж погиб при работе на высоте
Супруг жительницы деревни Ушаково Тюменского района был трудоустроен на должность электрогазосварщика в ООО "Тюменский специализированный застройщик".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru