Тюмень за день: 15 марта

18:00 15 марта 2021
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В Тюменской области выявлен новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом

Детдом расположен в поселке Кировском Исетского района.

В Тюмени с рельсов сошел вагон и перегородил Ирбитский тракт

Движение ограничено в сторону аэропорта Рощино.

Полмиллиона рублей выплатят тюменке, у которой муж погиб при работе на высоте

Супруг жительницы деревни Ушаково Тюменского района был трудоустроен на должность электрогазосварщика в ООО "Тюменский специализированный застройщик".

Теги: Тюмень за день
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