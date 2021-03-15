Тюмень за день: 15 марта

Супруг жительницы деревни Ушаково Тюменского района был трудоустроен на должность электрогазосварщика в ООО "Тюменский специализированный застройщик".

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