Тюмень за день: 9 марта

18:00 09 марта 2021
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Тюменок приглашают на день маммологического здоровья

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно.

Татьяна Костарева назначена замом полномочного представителя Президента России на Урале

Распоряжение о назначении на должность подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

В Тюмени на двух пешеходных переходах сбили людей

Обстоятельства обеих аварий выясняют сотрудники ГИБДД.

Теги: Тюмень за день
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