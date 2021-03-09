Тюмень за день: 9 марта

Тюменок приглашают на день маммологического здоровья
Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно.
Татьяна Костарева назначена замом полномочного представителя Президента России на Урале
Распоряжение о назначении на должность подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
В Тюмени на двух пешеходных переходах сбили людей
Обстоятельства обеих аварий выясняют сотрудники ГИБДД.
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