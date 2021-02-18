Тюмень за день: 18 февраля

В Тюмени задержали пьяного водителя, который насмерть сбил 7-летнюю девочку
ДТП произошло на улице Избышева вчера.
Годовая инфляция в Тюменской области ускорилась
При этом она оставалась ниже, чем в УрФО и России в целом.
Тюменцев предупреждают об аномальной погоде
Средняя суточная температура воздуха в отдельные дни ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
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