Тюмень за день: 18 февраля

18:00 18 февраля 2021
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В Тюмени задержали пьяного водителя, который насмерть сбил 7-летнюю девочку

ДТП произошло на улице Избышева вчера.

Годовая инфляция в Тюменской области ускорилась

При этом она оставалась ниже, чем в УрФО и России в целом.

Тюменцев предупреждают об аномальной погоде

Средняя суточная температура воздуха в отдельные дни ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Теги: Тюмень за день
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