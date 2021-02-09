Тюмень за день: 9 февраля

В Тюменской области 9 тысяч многодетных семей получили земельные участки

Многодетные семьи имеют право получить бесплатно земельный участок или выплату вместо него при одновременном соблюдении нескольких условий.

90-летняя тюменка готовится к свадьбе

Раиса Степановна познакомилась с Геннадием Аркадиевичем. Они начали много общаться, ходят друг к другу в гости, у них много общих тем.

Тюменец предстанет перед судом за истязание падчерицы

Не выдержав издевательств, девочка сбежала из дома.