Тюмень за день: 8 февраля

Якушев и Моор обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и ситуацию на рынке труда в Тюменской области
Моор доложил полпреду, что в регионе постепенно снижается заболеваемость коронавирусом.
Тюменские медучреждения переходят на доковидный режим работы
Медучреждения при этом обязаны соблюдать все меры по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса.
В Тюмени водителя судят за ДТП, в котором погиб мотоциклист и пострадала 15-летняя девочка
На свой день рождения девочка попросила у родителей часовую поездку на мотоцикле по городу.
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