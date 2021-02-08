Тюмень за день: 8 февраля

Якушев и Моор обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и ситуацию на рынке труда в Тюменской области

Моор доложил полпреду, что в регионе постепенно снижается заболеваемость коронавирусом.

Тюменские медучреждения переходят на доковидный режим работы

Медучреждения при этом обязаны соблюдать все меры по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса.

В Тюмени водителя судят за ДТП, в котором погиб мотоциклист и пострадала 15-летняя девочка

На свой день рождения девочка попросила у родителей часовую поездку на мотоцикле по городу.