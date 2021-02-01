Тюмень за день: 1 февраля

Тюменские студенты вернутся в аудитории 1 марта
Второй семестр в ТюмГУ планируют начать 1 марта в традиционном формате с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.
С начала года на тюменских дорогах произошло полторы сотни аварий
В авариях погибли 11 человек, 208 человек ранены.
В Тюменской области в 9 школах закрыты на карантин 16 классов
Ситуация по очаговой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась.
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