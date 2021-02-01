Тюмень за день: 1 февраля

18:00 01 февраля 2021
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Тюменские студенты вернутся в аудитории 1 марта

Второй семестр в ТюмГУ планируют начать 1 марта в традиционном формате с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

С начала года на тюменских дорогах произошло полторы сотни аварий

В авариях погибли 11 человек, 208 человек ранены.

В Тюменской области в 9 школах закрыты на карантин 16 классов

Ситуация по очаговой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась.

Теги: Тюмень за день
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