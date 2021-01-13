Тюмень за день: 12 января

18:00 12 января 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменские автоинспекторы выявили более 6 тысяч нарушений при перевозке детей

В 2020 году автоинспекторы в Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей 6791 водителя.

С начала января в Тюменской области выявлен 2781 контактный с больными COVID-19

Все контактировавшие с коронавирусными больными проинформированы о соблюдении изоляции в течение 14 дней.

Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

В предстоящие два дня установятся морозы.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2021