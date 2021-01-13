Тюмень за день: 12 января

Тюменские автоинспекторы выявили более 6 тысяч нарушений при перевозке детей
В 2020 году автоинспекторы в Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей 6791 водителя.
С начала января в Тюменской области выявлен 2781 контактный с больными COVID-19
Все контактировавшие с коронавирусными больными проинформированы о соблюдении изоляции в течение 14 дней.
Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
В предстоящие два дня установятся морозы.
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