С нового года у маршрутов №7м и №7п изменится нумерация

В Тюмени с 1 января 2021 года изменится нумерация маршрутов № 7м "ул. Вересковая — ЖК Юбилейный" и № 7п "ул. Энтузиастов — ул. П. Артамонова".

Как сообщает Тюменьгортранс, порядковый номер маршрута "7м" будет изменен на "41", порядковый номер маршрута "7п" будет обозначен как "7".

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный) или на сайте tgt72.ru.