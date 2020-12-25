В праздники почтовые отделения будут работать по измененному графику

В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику.
31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше.
1, 2 и 7 января — выходные дни. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января почтовые отделения будут работать по обычному графику.
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