Бесплатно отправить открытки к 9 Мая смогут тюменцы

Специальная акция Почты России позволит жителям и гостям Тюмени бесплатно отправить праздничные поздравления родным и близким по всей стране. Для этого подготовлены тематические карточки с изображением памятных мест и исторических фотографий времен Великой Отечественной войны.

Среди изображений – памятник скорбящей матери, молодого воина со знаменем в руках, марш тюменской колонны "Бессмертного полка", а также исторические кадры производства военного завода № 639 в 1941–1945 годы.

"Почта России стремится внести посильный вклад в сохранение исторической памяти страны и региона. Победные открытки – не просто почтовые открытки, это художественный символ нашей памяти, нашей благодарности героям, отстоявшим мир и свободу. Мы помним подвиг фронтовиков и тружеников тыла, мы ими гордимся. Пусть память о войне и ее героях станет символом нашей общей ответственности за будущее, за мир без войны и насилия", - отметил врио директора УФПС Тюменской области Маргарита Шамбер.

Отправить уникальные открытки тюменцы смогут дважды: 3 мая на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) с 12 до 15 часов. 9 мая - около здания Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) с 11 до 15 часов. Организатором мобильной станции "Почта Победы" является Центр культуры и творчества "Тюмень", - сообщает Тюменская линия.