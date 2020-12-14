Тюмень за день: 14 декабря

Тюменцам рассказали об изменениях на городских маршрутах с 1 января

На ряде маршрутов увеличится количество подвижного состава.

В Тюменской области началась вакцинация от COVID-19

Первыми прививки от коронавируса получают медработники, сотрудники школ, детсадов и социальных служб.

176 новых случаев коронавируса в Тюменской области выявлено за сутки

Всего с начала пандемии в регионе такой диагноз подтвердился у 20 578 человек.