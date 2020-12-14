Тюмень за день: 14 декабря

Тюменцам рассказали об изменениях на городских маршрутах с 1 января
На ряде маршрутов увеличится количество подвижного состава.
В Тюменской области началась вакцинация от COVID-19
Первыми прививки от коронавируса получают медработники, сотрудники школ, детсадов и социальных служб.
176 новых случаев коронавируса в Тюменской области выявлено за сутки
Всего с начала пандемии в регионе такой диагноз подтвердился у 20 578 человек.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru