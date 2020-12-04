Тюмень за день: 4 декабря

В Тюменской области + 165 больных коронавирусом за сутки

На ИВЛ находятся 24 пациента, под наблюдением медиков остается 2241 человек.

Городские одиннадцатиклассники с 7 декабря выходят на офлайн-обучение

Решение об этом принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

В Тюмени обсудят подходы к проектированию городской среды

Мероприятие направлено на подведение итогов по формированию концепций комфортной архитектурной среды и реновации неэффективно используемых городских территорий, разработанных в рамках проекта программы развития опорного университета.