Тюмень за день: 4 декабря

В Тюменской области + 165 больных коронавирусом за сутки
На ИВЛ находятся 24 пациента, под наблюдением медиков остается 2241 человек.
Городские одиннадцатиклассники с 7 декабря выходят на офлайн-обучение
Решение об этом принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
В Тюмени обсудят подходы к проектированию городской среды
Мероприятие направлено на подведение итогов по формированию концепций комфортной архитектурной среды и реновации неэффективно используемых городских территорий, разработанных в рамках проекта программы развития опорного университета.
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