В День космонавтики тюменцев приглашают поболеть. За наших!

12 апреля на стадионе "Геолог" состоится важный матч футбольной МЕЛБЕТ-Первой лиги - наша "Тюмень" сыграет с ярославской командой "Шинник". Начало – в 19 часов.
Специальный паспорт болельщика для посещения "Геолога" не требуется, билеты уже в продаже в сети, в кассах стадиона они появятся в день игры за три часа до начала матча.
ФК "Тюмень" перед этим туром занимает последнее место в турнирной таблице, но мы верим в команду!
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