В День космонавтики тюменцев приглашают поболеть. За наших!

12 апреля на стадионе "Геолог" состоится важный матч футбольной МЕЛБЕТ-Первой лиги - наша "Тюмень" сыграет с ярославской командой "Шинник". Начало – в 19 часов.

Специальный паспорт болельщика для посещения "Геолога" не требуется, билеты уже в продаже в сети, в кассах стадиона они появятся в день игры за три часа до начала матча.

ФК "Тюмень" перед этим туром занимает последнее место в турнирной таблице, но мы верим в команду!